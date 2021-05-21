OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Volkan Başaran getirildi

Gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor'da başantrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başaran'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Erkek basketbol takımımız, 2021-2022 sezonu başantrenörlük görevi için daha önce de kulübümüzde görev yapan Volkan Başaran'la anlaştı. Yeni başantrenörümüze yuvana hoş geldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz." denildi.

OGM Ormanspor, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmiş ve küme düşmüştü.

