OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Volkan Başaran getirildi

Gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele edecek OGM Ormanspor'da başantrenörlüğe Volkan Başaran getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başaran'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Erkek basketbol takımımız, 2021-2022 sezonu başantrenörlük görevi için daha önce de kulübümüzde görev yapan Volkan Başaran'la anlaştı. Yeni başantrenörümüze yuvana hoş geldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyoruz." denildi.
OGM Ormanspor, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmiş ve küme düşmüştü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz