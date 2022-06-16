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Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

16.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci affı ile ilgili beklenen son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak edilierken çok sayıda vatandaş konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 'Öğrenci affı nedir?' sorusunun yanı sıra 'Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları neler?' gibi konu başlıklarının detaylarını da öğrenmek isteyen kişiler internette sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Öğrenci affı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı biten öğrenciler için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki Öğrenci affı nedir? 2022 Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları neler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Öğrenci affı, farklı nedenlerden ötürü eğitim hayatı sona eren öğrencilerin tekrar okula dönebilmelerini amaçlayan öğrenci affı 2018 yılında bir kez daha çıkmıştı.

2018 yılındaki öğrenci affından “terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler” yararlanamamıştı.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrenci affı ile ilgili ilk açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan gelmişti.

Çeşitli sebeplerle üniversitedeki eğitim hayatı sona eren öğrenciler için açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu “Üniversite öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek” ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSAYACAK?

Öğrenci affı ile ilgili son açıklama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci affı konusunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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