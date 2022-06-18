YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu

Öğrenci affından faydalanarak 77 yaşında üniversite mezunu oldu

18.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Ahmet Sezai Ercantürk: - "Hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu. Fakülteyi bıraktım. Fakat bıraktığıma pişman oldum" - "Öğrenci affı çok faydalı bir konu. Üniversiteyi terk edenlerin kayıtlarını tazeleyip tahsillerine devam etmelerini tavsiye ederim"

İSTANBUL (AA) - TAHA ERHAM KELEŞ - Ahmet Sezai Ercantürk, 2018 yılındaki öğrenci affı sayesinde okula dönerek 77 yaşında İstanbul Üniversitesinden mezun oldu.

İstanbul'da 1991'de üniversiteyi kazanan Ercantürk, çalışmak zorunda olduğu için bir yıl sonra memleketine döndü. Bir süre hayvancılık yaptı, Tarım Bakanlığında görev aldı ve 1993 yılında emekli oldu.

Ercantürk, 2018'deki öğrenci affıyla öğrenim hayatına geri dönüp 77 yaşında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi.

Erzincan Kemaliye'de 1945'te doğan Ahmet Sezai Ercantürk, hikayesini ve yeniden okuma serüvenini AA muhabirine anlattı.

İstanbul Selimiye Tarım Meslek Lisesinden Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak mezun olduğunu belirten Ercantürk, 32 yıl boyunca farklı illerde Tarım Bakanlığına bağlı çalıştığını ve 1993'te emekli olduğunu söyledi.

Ercantürk, Tarım Bakanlığındaki işinin yanı sıra boş vakitlerinde hayvancılıkla uğraştığını, 16 yıl Kemaliye'de hizmet verdikten sonra üniversiteyi kazanıp İstanbul'a tayin olduğunu anlattı.

1991'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Tarih Bölümünü kazandığını ifade eden Ercantürk, "Hukuk veya siyaset bilimi okumayı planlıyordum. Ama Tarih Bölümünde her şey var. Siyaset, ekonomi, yönetim var. Tarih komplike bir bilim dalı olduğu için ve merakımdan bu bölümü tercih ettim. Hayvancılıkla da uğraştığım için hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu. Bir yıl sonra fakülteyi bıraktım. Fakat bıraktığıma pişman oldum."

- Öğrenci affından faydalanarak tekrar üniversiteli oldu

Ercantürk, "Öğrenci Affı"nın kendisi için son tren olduğunun farkına varıp 2018'deki öğrenci affından faydalanarak üniversiteye geri döndü.

Yüksekokul mezunu olma hayalini sürekli içinde tuttuğunu dile getiren Ercantürk, şunları söyledi:

"2018 yılında üniversiteye kaydımı tazeleyerek, öğrenci affından faydalanarak yeniden öğrenime başladım. Üniversitede sınıfı bulmada zorlandım, çok büyük bir fakülteydi. Derslerde bir sıkıntım olmadı. Derslere severek ve anlayarak devam ettim. Hocalarımız çok değerliydi, yardımcı oldular, değerli bilgiler verdiler."

Ercantürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci affını gündeme getirmesiyle ilgili, "Öğrenci affı çok faydalı bir konu. Üniversiteyi terk edenlerin kayıtlarını tazeleyip tahsillerine devam etmelerini tavsiye ederim. Bilim, vatan ve millet için elzem bir şey." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir Üniversitesi "Yerel Yönetimler Akademisi 22" başladıBahçeşehir Üniversitesi "Yerel Yönetimler Akademisi 22" başladı
Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandıEski MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp tutuklandı
İzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar ettiİzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar etti
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:25
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.