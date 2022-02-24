Öğrenci evinde bile kolayca yapılabilecek lezzetli tarifler

Güç bela biriktirdiğiniz harçlıklarınızla dışarıdan yemek de bir yere kadar. Kurların coştuğu ve market alışverişinin başlıca stres kaynağına dönüştüğü bu dönemde, basit malzemelerle de yemek yapmak mümkün. Üstelik yapımı kolay ve pratik! Siz de öğrenci evinizde rahatlıkla lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. Bunun için haydi aşağıya!
MALZEMELER
1 paket dilediğiniz çeşit makarna
2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ
3 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı süt
İsteğe bağlı karabiber, pul biber gibi baharatlar
HAZIRLANIŞI
Tuz attığınız kaynayan suya 1 paket makarnayı atın ve haşlamaya bırakın.
Yağ koyduğunuz tavaya 3 yemek kaşığı salçayı ve dilediğiniz baharatlarla tuzu ekleyin.
Birkaç dakika orta ateşte kavurduğunuz salçaya, önceden ısıttığınız sütü azar azar ekleyerek karıştırın.
1-2 dakika kısık ateşte sosunuzu çektirin.
MALZEMELER
1 bağ ıspanak
1 su bardağı pilavlık bulgur
2 yemek kaşığı tereyağı (ya da sıvı yağ)
1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
HAZIRLANIŞI
Ispanakları kök kısımlarından ayırıp yıkayın ve süzdürün.
Daha sonra kabaca doğrayın.
Bulguru da yıkayıp, suyunu süzdürün.
Isıttığınız tencereye yağı ekleyin ve ıspanakları içine atın.
3 dakika kavurduğunuz ıspanakların üzerine bulguru, tatlı toz biberi ve tuzu ilave edip birkaç dakika da bu şekilde kavurun.
Yaklaşık 2 su bardağı kaynamış suyu ekleyin ve kapağını kapatıp altını kısın.
MALZEMELER
Yarım kilo tavuk (istediğiniz bölümü olabilir)
Sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı kekik
HAZIRLANIŞI
Önceden ısıttığınız yanmaz-yapışmaz tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin.
Yağ kızdıktan sonra tavukları koyun.
Orta ateşte sürekli çevirerek kızartın.
Dilimlediğiniz sarımsakları ve kekiği de ekleyin.
MALZEMELER
Orta boy karnabahar
2 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
Sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Parçalara ayırdığınız karnabaharı tuzlu suda, dağılmamasına özen göstererek haşlayın.
Suyunu süzdürün.
Yumurta, un, tuz ve sütü bir kapta karıştırın.
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