Öğrenci evinde bile kolayca yapılabilecek lezzetli tarifler

Güç bela biriktirdiğiniz harçlıklarınızla dışarıdan yemek de bir yere kadar. Kurların coştuğu ve market alışverişinin başlıca stres kaynağına dönüştüğü bu dönemde, basit malzemelerle de yemek yapmak mümkün. Üstelik yapımı kolay ve pratik! Siz de öğrenci evinizde rahatlıkla lezzetli tarifler hazırlayabilirsiniz. Bunun için haydi aşağıya!

SÜTLÜ SALÇALI MAKARNA TARİFİ

MALZEMELER

1 paket dilediğiniz çeşit makarna

2 yemek kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı süt

İsteğe bağlı karabiber, pul biber gibi baharatlar

Tuz

HAZIRLANIŞI

Tuz attığınız kaynayan suya 1 paket makarnayı atın ve haşlamaya bırakın.

Yağ koyduğunuz tavaya 3 yemek kaşığı salçayı ve dilediğiniz baharatlarla tuzu ekleyin.

Birkaç dakika orta ateşte kavurduğunuz salçaya, önceden ısıttığınız sütü azar azar ekleyerek karıştırın.

1-2 dakika kısık ateşte sosunuzu çektirin.

Pişen makarnayı süzdürüp tencereye aldıktan sonra, hazırladığınız sosu ekleyip karıştırın.

ISPANAKLI BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

1 bağ ıspanak

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 yemek kaşığı tereyağı (ya da sıvı yağ)

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

Tuz

HAZIRLANIŞI

Ispanakları kök kısımlarından ayırıp yıkayın ve süzdürün.

Daha sonra kabaca doğrayın.

Bulguru da yıkayıp, suyunu süzdürün.

Isıttığınız tencereye yağı ekleyin ve ıspanakları içine atın.

3 dakika kavurduğunuz ıspanakların üzerine bulguru, tatlı toz biberi ve tuzu ilave edip birkaç dakika da bu şekilde kavurun.

Yaklaşık 2 su bardağı kaynamış suyu ekleyin ve kapağını kapatıp altını kısın.

20-25 dakika kontrollü olarak pişirin.

MANGAL TADINDA TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo tavuk (istediğiniz bölümü olabilir)

Sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

Tuz

HAZIRLANIŞI

Önceden ısıttığınız yanmaz-yapışmaz tavaya az miktarda sıvı yağ ekleyin.

Yağ kızdıktan sonra tavukları koyun.

Orta ateşte sürekli çevirerek kızartın.

Dilimlediğiniz sarımsakları ve kekiği de ekleyin.

Tavuklar pişene kadar çevirerek kızartmaya devam edin.

YUMURTALI KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

MALZEMELER

Orta boy karnabahar

2 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

Sıvı yağ

Tuz

HAZIRLANIŞI

Parçalara ayırdığınız karnabaharı tuzlu suda, dağılmamasına özen göstererek haşlayın.

Suyunu süzdürün.

Yumurta, un, tuz ve sütü bir kapta karıştırın.

Derin yağda, hazırladığınız sosa batırdığınız karnabaharlarınızı kızartın.



