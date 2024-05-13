Öğrenci pansiyonundaki bir oda güvercin "Bayram"a ayrıldı

İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait pansiyonda kalan öğrenciler 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dönüşünde sürprizle karşılaştı.

Pansiyonda öğrencilerin kaldığı bir odadaki yatağın üzerine bir güvercinin yuva yaptığını gören öğrenciler, durumu okul idaresine haber verdi.

Okul Müdürü Kazım Açıkgöz'ün talimatı ile güvercinin yuva yaptığı oda boşaltılarak burada kalan 3 öğrenci başka odalara alındı. Bir süre sonra iki yumurtadan biri çatlayarak yavru güvercin dünyaya geldi.

"BÜYÜYÜNCEYE KADAR BURADA MİSAFİR EDECEĞİZ"

Okul Müdürü Açıkgöz, AA muhabirine, geçen Ramazan Bayramı tatili sırasında bir odanın penceresinin açık unutulduğunu söyledi.

Bir güvercinin pencereden içeri girdiğini belirten Açıkgöz, "Geldiğimizde güvercin iki yumurtayı öğrencimizin yatağına bırakmış. Biz de güvercinimiz yumurtayı buraya bıraktığı için öğrencilerimizi başka bir odaya taşıyarak burayı güvercinimize tahsis ettik. Daha sonra bu gördüğümüz yavru yumurtadan çıktı. Bu şekilde pansiyonumuzda beslenmesine devam ediyoruz." dedi.

Anne güvercinin zaman zaman odaya geldiğini ifade eden Açıkgöz, "Annesi belli aralıklarla gelip yavrusuna yemek getiriyor, ağzıyla besliyor. Büyüyünceye kadar, bizi terk edinceye kadar burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

Pansiyonda kalan öğrencilerden Muhammet Umut Şekerci de yavru güvercine "Bayram" ismini verdiklerini belirterek, uçuncaya kadar "Bayram"ı odalarında misafir edeceklerini söyledi.





