Öğrenci ve velilere Bilgi Evi’nde iletişim semineri verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi’nde ders destek programından faydalanan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik aile içi iletişim semineri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi, öğrencilerin eğitim ve öğrenim hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak için aile içi iletişim semineri düzenledi. Seminere 2, 3 ve 4. sınıflarda ders destek programından yararlanan öğrenciler ve velileri katıldı. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi tarafından verilen seminerde genel olarak iletişimin önemi, ebeveynlerin çocuklarla nasıl iletişim kurması gerektiği, problem çözmede iletişim, aile bireyleri arasındaki iletişim, çocukların başarısında etkili iletişimin önemi, kendini ifade etme, aile içi iletişimde bireylerin karşılıklı olarak bilgi, duygu, düşünce, beceri, tutum ve davranışları konularına değinildi. İnteraktif şekilde geçen seminerde aileler, konu ile ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Etkinlikte ailelerin merak ettikleri sorular eğitmenler tarafından cevaplandırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi’nin, her hafta farklı konu başlıklarında öğrenci ve velilerine yönelik seminerler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

