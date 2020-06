Öğrenci velileri Başkan Atay’a teşekkür etti

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla okul önlerinde öğrencilerin ve velilere verdiği hizmetlerden dolayı, veliler Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a teşekkür etti.

Öğrencileri ve velileri sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Efeler Belediyesi ekipleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu öncesi okul önlerinde kurduğu stant da maske, çay, su ve el dezenfektanı dağıttı. Efeler Belediyesi, ikram araçları ile öğrencilerin sınavdan çıkmasını bekleyen velilere çay, su ve meşrubat ikram etti. Vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için, Efeler Belediyesi okul yakınlarına mobil tuvalet aracı kurdu.

İç İşleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile 27 ve 28 Haziran’da, kısmi olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle sınav yapılacak okulların çevresindeki esnaflar dükkân açamadı. Vatandaşların mağdur olmaması için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla belediye ekipleri sınav merkezleri önünde ücretsiz çay, su ve meşrubat standı kurdu. Okul yakınlarına da Efeler Belediyesi’ne ait mobil tuvalet aracı getirildi. Başkan Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi ekipleri sınava geç kalan öğrencileri, Efeler Belediyesi’ne ait araçlarla sınav merkezlerine götürdü

“Efeler Belediyesi her zaman yanımızda”

Okul önlerinde çocuklarını bekleyen veliler “ Efeler Belediyesi her zaman yanımızda. İki gündür sokağa çıkma yasağı sebebiyle her yer kapalı. Efeler Belediyesi sayesinde çocuklarımızı beklerken ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.