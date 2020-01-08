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  4. Öğrenciler bayrak yaptılar

Öğrenciler bayrak yaptılar

ERZURUM HABERLERİ  | 08.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına yönelik baskı resim sanatı tekniğinde uygulamalar yapma" projesi gerçekleştirildi.Proje kapsamında Oltu Meslek Yüksekokulu Baskı resim atölyesinde 30 öğrenci ile Baskı resim tekniğinde Türk bayrağı çizimi gerçekleştirilerek kendi bayrağını kendin yap sloganı adı altında her öğrencinin kendi bayrağını yapması sağlandı.Proje kapsamında ortaya çıkartılan bayraklar diğer bölümlerdeki öğrencilere dağıtıldı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu tasarım bölüm öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri tarafından Atatürk Üniversitesi bilimsel araştırma ve proje geliştirme birimi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projeleri adı altında "Vatan ve bayrak bilincinin artırılmasına yönelik baskı resim sanatı tekniğinde uygulamalar yapma" projesi gerçekleştirildi.
Proje kapsamında Oltu Meslek Yüksekokulu Baskı resim atölyesinde 30 öğrenci ile Baskı resim tekniğinde Türk bayrağı çizimi gerçekleştirilerek kendi bayrağını kendin yap sloganı adı altında her öğrencinin kendi bayrağını yapması sağlandı.
Proje kapsamında ortaya çıkartılan bayraklar diğer bölümlerdeki öğrencilere dağıtıldı.

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