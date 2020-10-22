YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Öğrenciler belediyenin desteğiyle atık malzemelerden kuş yuvası yaptı

Öğrenciler belediyenin desteğiyle atık malzemelerden kuş yuvası yaptı

MARDİN HABERLERİ  | 22.10.2020 12:14 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğrenceler, belediyenin desteğiyle Sıfır Atık Projesi kapsamında yağ tenekelerini boyayarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıp ağaç dallarına astı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızıltepe Belediyesinin desteği ile Vatan Ortaokulu öğrencileri tarafından yağ tenekeleri boyanarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğrenceler, belediyenin desteğiyle Sıfır Atık Projesi kapsamında yağ tenekelerini boyayarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıp ağaç dallarına astı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızıltepe Belediyesinin desteği ile Vatan Ortaokulu öğrencileri tarafından yağ tenekeleri boyanarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıldı. Öğrencilerin yardımıyla yapılan kuş yemlikleri Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına ağaç dallarına asıldı.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yapılan kuş yemliklerinin öğrencilere empati duygularının işlenmesine katkı sağladığını söyledi. Çalışmayla atıkları yönetebilmeyi çocuklara aşılamak istediklerini vurgulayan Kaymakam Çam, "Atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi amacıyla öğrencilerimize ellerindeki geri dönüşüme açık malzemeler ile neler yapabileceklerini, atıkların sanata dönüşebileceğini göstermek istedik. Ayrıca bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğunu ve onlara karşı her zaman merhametli olmamız gerektiğini öğrencilerimize hatırlattık" dedi.
Proje sayesinde kuşların aç kalmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sapunaru’dan kötü haber
Sapunaru’dan kötü haber
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde bulundu
Başkanvekili Hacıarifoğlu Kumluca’da incelemelerde bulundu

Mardin Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:25
Öğle
12:07
İkindi
15:09
Akşam
17:38
Yatsı
18:53

Mardin Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Banu Eczanesi
Artuklu
Keskin Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Berhem Eczanesi
Kiziltepe
Özyılmaz Eczanesi
Kiziltepe
Özkan Eczanesi
Mazidagi
Ünal Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Yılmaz Ailesinin Dramı
Yılmaz Ailesinin Dramı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.