Öğrenciler belediyenin desteğiyle atık malzemelerden kuş yuvası yaptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde öğrenceler, belediyenin desteğiyle Sıfır Atık Projesi kapsamında yağ tenekelerini boyayarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıp ağaç dallarına astı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında Kızıltepe Belediyesinin desteği ile Vatan Ortaokulu öğrencileri tarafından yağ tenekeleri boyanarak kuşlar için yemlik ve suluk yapıldı. Öğrencilerin yardımıyla yapılan kuş yemlikleri Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçenin dört bir yanına ağaç dallarına asıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yapılan kuş yemliklerinin öğrencilere empati duygularının işlenmesine katkı sağladığını söyledi. Çalışmayla atıkları yönetebilmeyi çocuklara aşılamak istediklerini vurgulayan Kaymakam Çam, "Atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi amacıyla öğrencilerimize ellerindeki geri dönüşüme açık malzemeler ile neler yapabileceklerini, atıkların sanata dönüşebileceğini göstermek istedik. Ayrıca bu hayatta yalnız olmadığımızı, başka canlıların da olduğunu ve onlara karşı her zaman merhametli olmamız gerektiğini öğrencilerimize hatırlattık" dedi.

Proje sayesinde kuşların aç kalmalarının önüne geçilmesi planlanıyor.

