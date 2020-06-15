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Öğrenciler bitirme projelerini online platformda sundu

BURSA HABERLERİ  | 15.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri, 14 yıldır süren bitirme proje sunumlarını bu yıl ilk kez online ortamda yaptı.BUÜ Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü öğretim elemanları ve Bursa’nın saygın Grafik-Reklam ajans kurucularından oluşan jüri karşısında öğrenciler tasarımlarını anlatarak profesyonelliğe ilk adımı attılar.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı öğrencileri, 14 yıldır süren bitirme proje sunumlarını bu yıl ilk kez online ortamda yaptı.
BUÜ Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü öğretim elemanları ve Bursa’nın saygın Grafik-Reklam ajans kurucularından oluşan jüri karşısında öğrenciler tasarımlarını anlatarak profesyonelliğe ilk adımı attılar. Teknik Bilimler MYO Müdürü ve Tasarım Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Karahan’ın öneri ve yönlendirmesiyle öğrenciler, tasarımlarında ‘Bursa’ teması kullandı.
Bursa ile anılan gıda, tarım, sanayi ve tekstil ürünlerini kapsayan üretim, ambalaj, reklam, sosyal medya, tanıtım ve satış stratejilerinden oluşan 17 farklı marka ve kurumsal kimlik tasarımları, profesyonellerden tam not almayı başardı. Dört gün boyunca toplan 17 saat süren online tez proje savunmasında öğrenciler; Nature&Nuts (2N) Ceviz Cipsi, Efsun Mineralli Sabun, Kübix Enerji Bar, Letafit Sütlü Tatlılar, Keşf-i Ala Cennet Künkü, Alfa Bursa Bıçağı, Teranica Fanus Teraryum, Mellymix Pratik Marmelat, Meyçem Mozaik Takı, Bozka Aromalı Kahve, Kızıliksir Aromalı Şıra, Keri Meyveli Süt Helvası, Ferza Koza İşlemeli Havlu, Tahanlım Cevizli Tahinli Pide, Bilgit Masa Oyunu, Kesta Kestaneli Çikotop ve Ecore Prina Kömür markalarını tasarladı.

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