YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Öğrenciler, büyükanne ve büyükbabalarıyla uzayı keşfetti

Öğrenciler, büyükanne ve büyükbabalarıyla uzayı keşfetti

AA AA
02.02.2024 10:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler büyükanne ve büyükbabalarıyla El Battani Uzay Evi'ni ziyaret etti.

Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen El Battani Uzay Evi'ne gelen öğrenciler, büyükleriyle uzay konusundaki meraklarını çeşitli uygulamalara katılarak deneyimledi.

Öğrenciler, aya iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulaması, soru-cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıma fırsatı buldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, burada yaptığı konuşmada, uzay evini göreve geldikleri ilk zamanlarda Türkiye Uzay Ajansı başkanı ile birlikte açtıklarını, isteklerinin, çocukların buraya gelerek uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenmeleri olduğunu söyledi.

Her gelen çocuğun astronot kıyafeti giydiğini belirten Öztekin, "Çocuklarımız böyle küçük yaşlardayken büyüyünce ne olmak istiyorsunuz dediğiniz zaman hepsi 'astronot olmak istiyorum' derler. İşte Türkiye'nin hayali de kendine kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'mizin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Oradaki yapmış olduğu deneyimleri, gördüklerini buradaki insanlara anlatmış olacak." dedi.

Öztekin, çocuklara ilk Türk astronot kim diye sorduklarında hepsinin Alper Gezaravcı'nın ismini verdiğini kaydederek, "İkinci kim olacak? dediğimizde 'biz olacağız, ben olacağım' dedi. Demek ki çocuklarımıza bu tür imkanlar sağlandığı zaman da kendi hayal güçlerinin ışığında hedefine yol yürüyorlar. İşte buraya geldiklerinde de burada gezegenleri tanıyorlar. Ayı tanıyorlar. Mars'ta gezinti yapabiliyorlar. Üst katta bizim 360 derece ekranda uzay boşluğunu görebiliyorlar." diye konuştu.

"ALPER GEZERAVCI'NIN UZAYA GİTMESİNDEN ÇOK GURUR DUYDUM"

Öğrencilerden Tuna Kaan Serin, ilk defa uzay evine geldiğini belirterek, kendisini uzayda gibi hissettiğini söyledi.

Uzay evini sevdiğini kaydeden Serin, "Etkinlikleri yaparken etkilendim. Çünkü daha önce hiç böyle yapmadım. Farklı farklı şeyler öğrendim. Bu beni mutlu etti ve bilgime daha çok bilgi kattım. Ben zaten bunlara biraz daha ilgiliydim." dedi.

El Battani Uzay Evi'ne 3 torunuyla birlikte gelen 67 yaşındaki Mevlüt Arıca ise torunlarının çok mutlu olduğunu ve astronot kıyafeti giydiklerini ifade ederek, "Bunlar bizim için hatıra olacak. Gezegenlerin sıralanmasını gördük. Bilgi aldık. Baktıkça hep hoşumuza gitti. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinden çok gurur duydum. Yani sanki ben çıksam o kadar mutlu olmazdım. Cumhurbaşkanımıza, burayı bize gezdirenlere, emeği geçenlere, belediye başkanımıza, hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kağıthane Belediyesi tarafından açılan Uzay Evi'nde 32 bin 800 öğrenciye uzayla ilgili eğitimler verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli’nin 2023 yılı asayiş verileri açıklandıDenizli’nin 2023 yılı asayiş verileri açıklandı
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına sahip çıktıJandarma ekipleri sokak hayvanlarına sahip çıktı
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Anahtar Kelimeler:
uzay Kağıthane alper gezeravcı

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Limon eczanesi
Kadikoy
Kinali eczanesi
Adalar-tillo
Gökçe eczanesi
Bahcelievler
Büyükçekmece eczanesi
Buyukcekmece
Kağithane sağlik eczanesi
Kagithane
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Sağlik eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.