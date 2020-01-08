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  4. Öğrenciler Göbeklitepe’yi izledi

Öğrenciler Göbeklitepe’yi izledi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Çocuklar Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Safranbolu’daki öğrenciler, sinema ile buluşmaya devam ediyor.Proje kapsamında Safranbolu Kalealtı İlkokulu öğrencilerine gösterimi yapılan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon filmi izletildi.Öğrencilere öğretmenlerinin yanı sıra, Kaymakam Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Kalealtı İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çavdar eşlik etti.Kaymakam Ürkmezer, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi tanıtmak, tanınırlığını artırmak ve kültürel değerler için koruma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Çocukların küçük yaşlarda sosyal etkinliklerle yaptığı öğrenmelerin daha kalıcı ve farkındalık artırıcı yönüne dikkat çeken Ürkmezer, "Projemizin temel amacı; çocuklarımızın farkındalığını artırmak, onlara sosyal ortamda öğrenme imkanı sunmaktır.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Çocuklar Sinema ile Buluşuyor" projesi kapsamında Safranbolu’daki öğrenciler, sinema ile buluşmaya devam ediyor.
Proje kapsamında Safranbolu Kalealtı İlkokulu öğrencilerine gösterimi yapılan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon filmi izletildi.
Öğrencilere öğretmenlerinin yanı sıra, Kaymakam Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Kalealtı İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çavdar eşlik etti.
Kaymakam Ürkmezer, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’da, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi tanıtmak, tanınırlığını artırmak ve kültürel değerler için koruma bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Çocukların küçük yaşlarda sosyal etkinliklerle yaptığı öğrenmelerin daha kalıcı ve farkındalık artırıcı yönüne dikkat çeken Ürkmezer, "Projemizin temel amacı; çocuklarımızın farkındalığını artırmak, onlara sosyal ortamda öğrenme imkanı sunmaktır. Kısa süre önce UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen Göbeklitepe’nin çocuklar tarafından bırakın niteliğini, birçoğu tarafından ismi dahi bilinmiyordu. Öğrenciler projemiz kapsamında, yaptığımız bu etkinlik sayesinde hem tarihe ışık tutan bir yapıta, ülkece sahip olduğumuzu, hem de o eşsiz tarihin, mirasın içinde yaşadıklarını fark ettiler. Çocuklarımız için ara vermeden gerçekleştirdiğimiz projeler ile kötü alışkanlıklardan korunmalarını, sadece bilişsel değil, sosyal yönden de gelişmelerini amaçlıyoruz. Daha önce de belirttiğim üzere, bizler onların gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz. Onlardan tek isteğimiz, derslerine daha çok çalışmaları, bol bol kitap okumaları, kültür ve spor faaliyetlerinde bulunmalarıdır" dedi.

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