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  4. Öğrenciler için ara tatilde futbol turnuvası düzenlenecek

Öğrenciler için ara tatilde futbol turnuvası düzenlenecek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gaziantep’te öğrenciler için okullara verilen ara tatil döneminde futbol turnuvası düzenlenecek.Öğrencilerin ara tatil dönemindeki boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilecek "Ara Tatil Kupası" turnuvasına, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek.

Gaziantep’te öğrenciler için okullara verilen ara tatil döneminde futbol turnuvası düzenlenecek.
Öğrencilerin ara tatil dönemindeki boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilecek "Ara Tatil Kupası" turnuvasına, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Hasan Doğan Spor Tesisinde gerçekleşecek turnuva için kayıtlar 18 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek, etkinlik ücretsiz olacak.
Turnuvaya katılım sağlayacak okulların 12 kişilik oyuncu kadrosuna sahip bir takımla başvuru yapması gerekecek. Aksi takdirde başvuru iptal edilecek.
Turnuvada başarı sağlayan takımlar ise; kupa, madalya ve Gazi Şehir formasıyla ödüllendirilecek.

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