YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

01.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler kaza yapan motosikletlinin ailesine mesaj gönderen alarm sistemi tasarladı

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'e Manisa'dan katılan öğrencilerin tasarladığı Motosiklet Kaza Alarm Sistemi (MoKAS), kaza anında motosikletlinin yakınlarına mesaj atılabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehzadeler Kendin Yap Atölyesi'nde ortaokul öğrencileri Eymen Sunmaz ve Alper Çınar'ın, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Refik Açıkel danışmanlığında tasarladıkları ve "MoKAS" ismini verdikleri proje de yer aldı.

İki aşamalı projeyle motosiklet kaza yaptığında çevresindeki ışıkların yanması ve böylelikle arkasından gelen araçların onu görmesi hedefleniyor. İkinci aşamada ise öğrencilerin hazırladığı yazılım sayesinde kaza yapan kişinin yakınlarına "Yakınınız kaza geçirmiştir." mesajı gidiyor.

Eymen Sunmaz, AA muhabirine kendisinin 6, arkadaşının da 7. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Projenin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi veren Sunmaz, "Bir tanıdığımız gece vakti evine dönerken önlerine çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilip kaza yapıyor. Sürücü bilincini kaybediyor ama yanındaki kişinin durumu iyi olduğu için onu alarak kenara çekiyor. Arkadan gelen araç ise motosikleti göremediği için üzerinden geçiyor. Kenara çekildiği için sürücü hayatta kalabilmiş ama yalnız olsa hayatta kalamayabilirdi. Bu tür olayların çok yaşanması dolayısıyla proje fikrimiz ortaya çıktı." dedi.

Geliştirdikleri sistemin kaza anında otomatik olarak devreye girdiğini anlatan Sunmaz şöyle devam etti:

"Cihazımız yazılımı sayesinde kaza olduğunu anlayıp iki özelliğini devreye sokuyor. Birinci özelliği kaza anında yanlarda bulunan ışıkları yakarak arkasından gelenlerin kazayı görmesini sağlıyor. İkinci olarak ise kişinin önceden belirlediği yakınına mesaj gönderilmesini sağlıyor."

Yazılımı kendilerinin yaptığını dile getiren Sunmaz, "Motosiklet kullanan kişiler ailelerinin nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza geçirebilir. Mesajla onların başına bir şey geldiğini aileler öğrenebilecek." ifadesini kullandı.

Projelerini geliştirmek için çalıştıklarını belirten Sunmaz, "Programımızın bir sonraki aşamasında mesajla birlikte konumu da bildirmesi için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bozkurt'ta balıkçılar gece yarısından itibaren "vira bismillah" deyip denize açılacakBozkurt'ta balıkçılar gece yarısından itibaren "vira bismillah" deyip denize açılacak
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray maçı yorumu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Manisa Samsun Çarşamba Teknofest trafik kazaları

Kastamonu Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:04
Öğle
12:50
İkindi
16:30
Akşam
19:26
Yatsı
20:51
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Pes dedirtti! Balayından dönüş yolunda taciz skandalı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.