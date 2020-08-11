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Öğrenciler Kovid-19 sürecinde arkadaşları için masa ve sıra üretti

EDİRNE HABERLERİ  | 11.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının talebi doğrultusunda okullar için mobilya ve ders malzemesi üretiyor

EDİRNE (AA) - Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezinin (DAYM) talebi doğrultusunda okullar için mobilya ve ders malzemesi üretiyor.

Mobilya ve metal alanında öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı bulan 10. ve 11. sınıf öğrencileri emekleri karşılığında para da kazanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak bu süreçte 2 bin 500 masa ve sıra ile 125 öğretmen masa-sandalye takımı üretildi.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tolga Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri alarak nisan ayından bu yana üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

10 öğrenci ve 8 öğretmenin salgın süresince üretime devam ettiğini anlatan Ünal, "Bakanlığımızın talimatıyla 2 bin 500 sıra takımını öğrencilerimiz, bölüm şeflerimiz ve öğretmenlerimizin desteğiyle ürettik. Pandemi sürecinde üretime devam ettik, ara vermedik. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını eksiksiz uyguladık." diye konuştu.

Atölye öğretmenlerinden Semih Karabulut da okulun ve atölyelerin salgın sürecinde dezenfekte edildiğini bildirdi. Çalışma şartlarını velilerin görerek onay verdiğini dile getiren Karabulut, "Öğrencilerimiz burada deneyim ve çalışma ahlakı kazanıyorlar. Onları iş hayatına hazırlıyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz ülkemizin kalkınması için her dönem çalışmaya devam edecektir." dedi.

Öğrencilerden Can Abdullah Yavuz ise salgın ve yaz tatili dönemini üreterek geçirdiklerini anlattı. Okulda öğrendikleri teorik bilgileri atölyede pratiğe döktüklerini belirten Yavuz, eğitim sürecinde iş hayatına hazırlandıklarını kaydetti.

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