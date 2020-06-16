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Öğrenciler MABEM ile kendilerini test etme imkanı buldu

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), LGS YKS hazırlık öğrencilerinin Haziran ayında girecekleri sınavlar için 17 ilçede seri deneme sınavları yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), LGS YKS hazırlık öğrencilerinin Haziran ayında girecekleri sınavlar için 17 ilçede seri deneme sınavları yaptı. Sosyal mesafeli sınıflarda öğrencilerin ateşlerinin ölçülerek ve dezenfektan aparatlarıyla gerçekleşen sınavlarda, öğrenciler yoğun maraton öncesi kendilerini test etme imkanı buldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde yeni normal yaşam düzenine geçiş ile beraber 17 ilçede LGS YKS hazırlık öğrencilerinin Haziran ayında girecekleri sınavlar öncesi 15 Haziran’dan itibaren seri deneme sınavları yapıldı. İl genelindeki MABEM eğitim kurumları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezlerinin ev sahipliği yaptığı sınavlar öncesi ve sonrasında sınavların yapıldığı sınıflar, dezenfekte edildi. Öğrenciler sınav girişinde ateşleri ölçülerek ve el dezenfektanı verilerek sınıflara alındı. Sınıfların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizayn edildiği sınavlara giren öğrenciler, zorlu sınav maratonu öncesinde kendilerini test etme fırsatı yakaladı.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileği
Konu ile ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile öğrenci mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla MABEM’lerimiz aracılığıyla her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk. Haziran ayı itibariyle ülkemizde yeni normal yaşama geçilmesi ile MABEM idarecilerimiz LGS ve YKS hazırlık öğrencileri için seri deneme sınavları yaptılar. Yapılan deneme sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğe uygun biçimde sosyal mesafeli sınıf düzeni oluşturduk. Girişlerde ateş ölçümü yapıldı ve katlarda dezenfektan aparatları bulunduruldu. Sınıflarda klima kullanımı yerine doğal havalandırma tercih edildi. Ayrıca sınav öncesi ve sonrasında sınıflar dezenfekte edildi. Öğrencilerimiz seri deneme sınavlarıyla kendilerini ve bilgilerini test etme imkanı buldu. Şimdiden sınavlara girecek olan tüm çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Pandemi sürecindeki sosyal mesafe kuralları gereği soru çözüm faaliyetleri için de planlama yapıldı. Deneme sınavlarının soru çözümleri, MABEM’in deneyimli öğretmen kadrosu tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV üzerinden planlanacak yayınla yapılmaya başladı. Öğrenciler, www.manisawebtv.com ve facebook.com/manisabsbwebtv adreslerinden çözümlere ulaşabiliyor.

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Yiğit Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Hisar Eczanesi
Akhisar
Buket Eczanesi
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