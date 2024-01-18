Öğrenciler "mühendishane"de geleceğe hazırlanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Merkezi bünyesinde 5 ay önce, erken yaşta doğru yönelimler ve yeteneklerin ortaya çıkarılması amacıyla 6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine yönelik "mühendishane" sınıfı açıldı.

Sınavla bu sınıfta eğitim görmeye hak kazanan 60 öğrenci, haftada 4 gün teorik ve uygulamalı derslere katılıyor.

Günlük 4 saat eğitim alan öğrenciler, matematik, kimya, biyoloji, fizik, robotik kodlama, akıl oyunları alanında verilen teorik eğitimin yanı sıra merkezdeki atölye ve laboratuvarlarda deneyler ve atölye çalışmaları yapıyor.

Katılımcılar, Gençlik Merkezinin sosyal ve fiziki imkanlarından da yararlanıyor.

TEORİDE ÖĞRENDİKLERİNİ SAHA VE ATÖLYELERDE UYGULAYABİLİYORLAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde proje koordinatörlüğünü yürüten Gençlik ve Spor Şube Müdürü Zafer Battal, AA muhabirine, gençlerin gelişimine katkı sağlamak için Gençlik Merkezince sportif ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra bazı atölye ve teorik eğitim faaliyetleriyle de öğrencileri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını belirten Battal, "Bu kapsamda açtığımız mühendishane sınıfımızda teoriden beslenilmiş fakat pratiğe de önem vermiş atölye çalışmaları yapıldığı için biz bu çalışmaya ayrıca önem veriyoruz." dedi.

Battal, gençlerin teorikte öğrendiklerini sahada ve atölyelerde uygulayabildiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Özellikle uygulama kısmı onlara ayrı bir kalite ekleyecektir. Bu şekilde nesillerimizin bilinçli şekilde yol almasını sağlayacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Velilerimizin, çocuklarımızın ilgi göstermelerini istirham ediyoruz. Şu ana kadar gösterilen ilgiden memnunuz fakat bizim için yeterli değil. Gençlerimizin gelişimlerini daha iyi sağlamak için hizmetlerimize devam edeceğiz."

"HEM EĞLENDİRİYOR HEM DE ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR"

Fen bilimleri öğretmeni Ayşenur Keleş de sınıfta verilen teorik dersler ve akıl oyunlarıyla öğrencilerin zihinsel gelişimini artırarak altyapılarını desteklemeye çalıştıklarını anlattı.

Teorik eğitimlerin yanı sıra sınıfta ve atölyelerde yaptıkları deneylerle gençlerin öğrendiklerini pratiğe aktardığını dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Teorik kısmı biraz sıkıcı buluyorlar. Bunu pratiğe döktüğümüzde daha net bir şekilde öğreniyorlar. Biz de uygulama kısmı üzerinde daha fazla duruyoruz. Alev deneyi, laboratuvar uygulamaları, çizim, İngilizce konuşmalar yapıyoruz. Bu tür uygulamalar öğrencileri hem eğlendiriyor hem de öğrenmelerini sağlıyor. Buradaki amacımız az öğrenciye hem uygulamalı eğitim verebilmek hem de aynı zamanda teorik olarak zaten okulda gördükleri eğitimleri daha üst seviyeye taşımak."

Keleş, öğrencilere gelecekte okumak istedikleri bölüm için zemin hazırladıklarını, eğitimleri en üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

sınıf öğrencisi Azranur Kayalı ise "mühendishane" sınıfının kendileri için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Kayalı, sınıfta teorik olarak öğrendiklerini deneyler ve çeşitli atölye çalışmalarıyla pratiğe aktardıklarını söyledi.

Yazılım mühendisi olmak istediğini dile getiren 6. sınıf öğrencisi Muhammet Akif Daştan da lise ve üniversite öncesinde ileri düzey matematik, kimya, biyoloji, kodlama ve İngilizce derslerinin kendileri için son derece faydalı olduğunu ifade etti.

