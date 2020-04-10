Öğrenciler sahte ihbarla çağırdıkları polisler için pasta kesti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 24 ilkokul öğrencisi Türk polis teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için pasta kesti.

Dumlupınar İlkokulu 2-H Sınıfı öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlandığı için önceki yıllarda ziyaret ettikleri polisleri, bu kez 115 Polis İmdat Hattı'na bulundukları "sahte ihbar" ile evlerine çağırdı.

Çocuklar ihbar üzerine evlerine gelen polisler için pasta kesip, onların gününü kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki evinden öğretmeni Emel Sezgin ile asılsız ihbarda bulunan 8 yaşındaki öğrenci Azra Altın ise polis elbisesiyle karşıladığı Yunus ekiplerine sürpriz yaptı. Altın, evinin önüne kurduğu masada polis memurlarına pasta ikram etti.

Sınıf öğretmeni Emel Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Haftası'nda her yıl öğrencileriyle polis merkezlerini ziyaret ettiklerini belirterek, öğrencilerinin bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle ziyaret edemedikleri polisleri yaptıkları ihbar ile evlerine davet ettiğini kaydetti.