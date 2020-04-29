Öğrenciler sanayiyi resmetti

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Sanayi" konulu resim yarışması sonuçlandı.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada; zihinlerindeki sanayiyi tuvallerine yansıtan öğrenciler, birbirinden değerli eserler ortaya çıkartarak, jüri üyelerini seçim yapmakta zorladılar.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapalı olması ve öğrencilerin evden eğitime devam etmeleri sebebi ile online gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 2974 başvuru gerçekleşti. İlkokullardan 1248 başvuru, ortaokullardan 985 başvuru ve lise kategorisinden 741 başvuru oldu.

Jüri üyelerinin değerlendirmesinde ilk üç dereceye giren eserlerin yanı sıra her kategoride mansiyona layık görülen birer eser seçilerek, toplam 12 eser derecelemede yer aldı.

Birincilik ödülleri

İlkokul kategorisinde Hayriye Kemal Kusun İlkokulu’ndan Amine Erkılınç, Ortaokul kategorisinde Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu’ndan Sude Tamer, Lise kategorisinde ise Adana Fen Lisesinden Elif Beren Şeneldi birincilik ödüllerini kazandı.