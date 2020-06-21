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Öğrenciler sınavla seçiliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.06.2020 17:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan proje imam hatip ortaokulu öğrencileri sınavla seçiliyor.2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun 5.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan proje imam hatip ortaokulu öğrencileri sınavla seçiliyor.
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun 5. sınıflarına kayıt olacak öğrencileri belirlemek için bugün saat 10.00’da başlayan ve 120 dakika süren sınavda öğrenciler 80 soru çözdü. 550 Öğrencinin girdiği sınav sonucuna göre 60 erkek öğrencinin kaydı yapılacak. Sınav sonuçları 26 Haziran 2020 Cuma günü açıklanacak ve kayıtlar 1-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav öncesinde sınava girmek isteyen bütün öğrencilerin tek tek ateş ölçerlerle ateşleri ölçülerek sınava alındı. Okul idaresi yapılan sınavda emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

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