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Öğrenciler üniformalı meslek tanıtımı

18.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki öğrenciler, “Büyüyünce ben” etkinliği düzenledi.

Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki öğrenciler, “Büyüyünce ben” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında, öğrenciler mesleklerin tanıtımlarını gerçekleştirdi.
Gerçekleşen etkinliğe Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve Kreş Müdürü Emine Çataltaş katıldı. Günler öncesinden etkinlik için hazırlanan öğrenciler, kendi seçtikleri meslek gruplarının kıyafetlerini giyerek anlatımını yaptı. Polis, doktor, avukat, tamirci, simitçi, hemşire, aşçı, itfaiyeci ve öğretmen rolüne giren çocuklar, meslek grupları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra drama yaptı. Ekinlik sonunda konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre eğitim aldığını söyledi. Başkan yardımcısı Ceylan, “ Kreşlerimizde eğitim ve öğretim gören çocuklarımızı, geleceğe hazırlamak, ilgili oldukları alanlara şimdiden yöneltmek ve eğlenerek bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla eğitmen kadromuzla birlikte etkinlik düzenledik. Başkanımız Sayın Şükrü Sözen’in de her zaman vurguladığı gibi, kreşlerimizdeki çocuklarımız, bilinçli bir şekilde eğitim alıyor ve geleceğe hazırlanıyor” dedi.

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