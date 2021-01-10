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Öğrenciler uzaktan eğitime uzak kalmayacak

10.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te ’Uzaktan Eğitime Uzak Kalma’ Projesi kapsamında öğrencilere 95 adet tablet dağıtılırken, bu sayede öğrenciler uzaktan eğitime uzak kalmayacak.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Uzaktan Eğitime Uzak Kalma Projesi" kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı.

Bilecik’te ’Uzaktan Eğitime Uzak Kalma’ Projesi kapsamında öğrencilere 95 adet tablet dağıtılırken, bu sayede öğrenciler uzaktan eğitime uzak kalmayacak.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Uzaktan Eğitime Uzak Kalma Projesi" kapsamında öğrencilere tablet dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, proje kapsamında ilçelerinde 95 adet tablet dağıtıldığını kaydederek, "Hazırlanan proje kapsamında uzaktan eğitim sürecinde ihtiyacı olan öğrencilerimize tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Bakanlığımız tarafından dağıtılan tabletler haricince ’Uzaktan Eğitime Uzak Kalma’ projesinin 1’inci etabında 50 adet tablet, 2’inci etabında ise 45 adet tablet velilerimize teslim edilmiştir. Proje kapsamında finansman sağlayan Kaymakamımız Berker Çırak’a öğrencilerimiz ve velilerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

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