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Öğrenciler "Vakıf Rotası"nda tarihi mekanları gezdi

AA AA
08.05.2024 15:30
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Vakıf Haftası kapsamında ortaöğretim öğrencileri, "Vakıf Rotası" programıyla Ankara'daki tarihi mekanları gezdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyonla Mamak Şehit Osman Altın Ortaokulu'ndan 100 öğrenciye şehirdeki bazı tarihi mekanlar tanıtıldı.

Öğrenciler, "Vakıf Rotası" kapsamında Arslanhane Cami, Rahmi M. Koç Müzesi, Tacettin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi ve Vakıf Eserleri Müzesi'ni gezerek, bu mekanların tarihini sanat tarihi uzmanlarından dinledi.

Gerçekleştirilen organizasyona ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, Ankara'da oluşturdukları "Vakıf Rotası" ile vakıf bilinci, vakıf şuuru ve eserlerin önemine ilişkin öğrencileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Bahçecik, "Pilot olarak bugün Ankara'dan başlıyoruz. Programımız yıl içerisinde belli aralıklarla devam edecek." dedi.

Vakıf Rotası'na katılan öğrenciler de tarihi yerleri gezmekten duydukları mutluluğu dile getirdi, gezi sayesinde kültürünü, ülkesini ve şehrini daha iyi tanıma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

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