Öğrenciler yaşadıkları şehrin 20 yıl sonrasını tasarladılar

Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademisi öğrencileri, yaşadıkları şehrin 20 yıl sonrasını tasarladıkları SULCITY 2040 isimli proje ile katıldıkları yarışmada ödüle layık görüldü. Tüm dünyada eş zamanlı olarak gerçekleşen First Lego League JR fuarlarının Türkiye temsilciliğini yapan Bilim Kahramanları Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Boomtown Build 2020 (Yeni Şehrin Mühendisleri) isimli yarışmada projelerini sergileyen Süleymanpaşa Belediyesi Kod Akademisi öğrencileri, En Yenilikçi Modeli Tasarlayan Mucitler ödülüne layık görüldü. 6 Aralık Pazar günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmada TEKNOPASHA-JR takımı olarak yarışan ve yaşları 8 ila 11 arasında değişen Kod Akademisi öğrencileri, yüzlerce proje arasından ödüle ulaşmayı başardılar. Ali Mete Yorgancıoğlu (9), Barlas Çetinsavaş (9), Elif Avcı(8), Fatih Aydın (10), M. Erdoğan Yüksel (8), Zeren Hüyük’ten (11) oluşan TEKNOPASHA-JR takımı, SUL-CITY 2040 adını verdikleri proje ile 2040 yılında görmek istedikleri Süleymanpaşa’yı tasarladılar. Gençler, aylarca emek verdikleri yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veren projeleri ile En Yenilikçi Modeli Tasarlayan Mucitler dalında birincilik elde ettiler.

Başkan Yüksel öğrencileri tebrik etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençlerin başarısı ile gururlandıklarını dile getirerek, “Belediye olarak gençlerimizin sporla, sanatla, teknolojiyle iç içe olarak kendilerini geliştirmeleri için her türlü zemini hazırlıyoruz. Kod Akademimizde eğitim alan genç kardeşlerimiz, fırsat ve imkân verilirse bu şehrin çocuklarının, gençlerinin neler başarabileceğini hem bizlere hem yaşıtlarına hem de kendilerine ispat etmişler ve yüzlerce projenin yarıştığı yarışmada En Yenilikçi Modeli Tasarlayan Mucitler ödülünü ilçemize kazandırmışlardır. Öncelikle genç kardeşlerimi, daha sonra eğitimleri ile yakından ilgilenen Kod Akademimizin eğitmenlerini ve kardeşlerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde Süleymanpaşa’nın daha ne cevherler çıkaracağını, ne kadar çok potansiyel sahibi gencimizin aramızda yaşadığını hep birlikte göreceğiz” açıklamasında bulundu.

