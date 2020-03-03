Öğrenciler yurt ışıklarıyla "Mehmetçik" yazdı

Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) Uşak'taki yurtlarında kalan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Latife Hanım Kız KYK ve Mehmet Hacım Erkek KYK yurdunda kalan öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla yurtların ön cephesinde odalarının ışıkları ile "Mehmetçik", "TSK", "Vatan" ve "Bahar Kalkanı" yazdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Mehmet Hacım Erkek KYK'da gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağını söyledi.

Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir nebze olsun onların yanında olduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Bu akşam bütün yurtlarımızda çeşitli etkinlikler yaparak siz gençler bu sesi en gür şekilde Uşak'tan Bahar Kalkanı operasyonundaki Mehmetçiklerimize göndereceksiniz. Malumunuz son günlerde şehitlerimiz oldu ve Uşak'tan da şehit verdik. Onlar, sizlerin akranı, ağabeyleriniz, kardeşleriniz, dostlarınız. İnşallah bu dönemde birlik ve beraberliğimizi sağlayarak şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Şehitlerimizin sizlere teslim ettiği bayrağı daha ileriye taşıyacaksınız. Bizler sizlere inanıyoruz."

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitlerin isimleri teker teker okundu, öğrenciler de "Burada" diyerek karşılık verdi.

