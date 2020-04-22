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Öğrencilerden öğretmenlerine 23 Nisan sürprizi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aynı binada oturan sınıf arkadaşı 6 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak ve karşı binada oturan öğretmenlerine sürpriz yapmak için 5 katlı binanın balkonlarını süsledi - Sürprize alkışlarla teşekkür eden sınıf öğretmeni Emre Çolakerol: - "Öğrencilerimin hepsini kucaklayarak teşekkür etmek isterdim ama inşallah en kısa zamanda sınıflarda kucaklaşıp hasret gidereceğiz"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te aynı binada oturan sınıf arkadaşı 6 çocuk, 5 katlı apartmanın balkonlarını süsleyerek hem karşı binadaki öğretmenlerine sürpriz yaptı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullardan uzak kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı. Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki Atatürk Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada oturan 6 sınıf arkadaşı, bayramları için güç birliği yaptı.

Bu kapsamda her kattaki balkona renkli kalemlerle yazılmış yazılar asarak "23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" yazısını oluşturan ve balkonları Türk bayrağıyla süsleyen öğrenciler, karşı binada oturan öğretmenlerine de sürpriz yaptı.

- "Çok duygulandım"

Velilerinin yardımıyla telefonla Hasan Celal Güzel İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmeni Emre Çolakerol'a ulaşan öğrenciler, öğretmenlerini şaşırttı. Balkondan çalışmayı izledikten sonra bahçeye çıkarak çocukları alkışlayan Çolakerol, AA muhabirine, böyle bir sürpriz beklemediğini ifade etti.

Hissettiklerini "Gerçekten çok duygulandım, tarif etmem zor." ifadeleriyle anlatan Çolakerol, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin hepsi birbirinden değerli. Hepsini çok özledim. Yaptıkları karşısında öğrencilerimin hepsini kucaklayarak teşekkür etmek isterdim ama inşallah en kısa zamanda sınıflarda kucaklaşıp hasret gidereceğiz. Şimdi evde kalma zamanı. Bu süreci başarıyla tamamlayıp ülkece en az hasarla süreci tamamlamak istiyoruz."

Çolakerol, binada şu an 6 öğrencisinin, 3 de daha önce mezun ettiği çocuğun bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kısa süreliğine apartmanın bahçesinde toplanan öğrenciler ise 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Egemenlik Bayramı'nı kutlayarak, "Evde kal" çağrısı yaptı.

Bu arada, öğrencilerin sürprizini gören çevredeki diğer çocuklar da alkışlarla ve pankartlarla destek verdi.

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