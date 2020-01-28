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Öğrencilerden şehitler müzesine yoğun ilği

ÇORUM HABERLERİ  | 28.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi, yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi, yarıyıl tatilini fırsat bilen öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Diyanet Gençlik Merkezi öğrencileri de tatil 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret ederek, 15 Temmuz’da yaşanan hadiseler ve Çorumlu şehitlerin hayatlarıyla ilgili bilgiler aldı.
Müze içerisinde yer alan sinema salonunda hain darbe girişimiyle ilgili video izleyen öğrenciler duygulu anlar yaşadı. Ardından müze yetkilileri ile beraber müzeyi gezen öğrenciler, fotoğraf sergisi ve 15 Temmuz Çorumlu şehitlerin bal mumu heykelleri hakkında bilgiler aldı.
Müze ziyaretinden oldukça etkilenen iğrenciler, "15 Temmuz gecesinde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Duygulu anlar yaşadık. Böyle bir müzeyi şehrimize kazandırdığı için Belediyemize de ayrıca teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Ziyaret sonrası ise müze görevlileri, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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