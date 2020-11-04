Öğrencilere çevre bilinci vurgusu

Malatya’da, öğrenci çocuklara daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için ‘Çevre Bilinci’ temalı değerler eğitimi projesi başlatıldı. Proje nedeniyle toplantı düzenlenip, yapılacaklar ele alındı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ‘Çevre Bilinci’ temalı değerler eğitimi projesinin tanıtımı Erman Ilıcak Fen Lisesi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yaparak, proje hakkında bilgilendirme yapan Proje Koordinatörü Mine İpek, Çevre Bilinci temalı değerler eğitimi projesinin amacının doğayı, çevre bilincini, çevre temizliğini, doğayla uyumu bütün okullarda öğrencilere benimsetmek olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da programda yaptığı konuşmada, ‘’Müdürlüğümüz ve paydaşlarımızın ortak çabalarıyla yürütülen Değerler Eğitimi’nin bu yıl ki temasını Çevre Bilinci olarak belirledik. Mottomuz “yaprak yeşili, gök mavisi. Çocuklar renklerin ve hayatın varisi” Bu çerçevede tüm okullarımızda bir dizi etkinlik ve bilinçlendirme çalışması yürüteceğiz. Zaman zaman il genelinde paydaşlarımızla ortak yürüteceğimiz uygulamalar olacak. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanır bir gelecek bırakmak için çalışacağız.

Projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma; katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.