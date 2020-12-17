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Öğrencilere ekolojik okuryazarlık eğitimi

ANKARA HABERLERİ  | 17.12.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere çevrimiçi olarak ekolojik okuryazarlık eğitimi verilmeye başlandı.Kuruculuğunu Ankara Keçiören Mustafa Asım Köksal AİHL öğretmeni Ahsen Doğanay’ın yapmış olduğu Geleceğin Renkleri Çocukların Elinde Projesi kapsamında öğrencilere ekolojik okuryazarlık eğitimi verilmeye başlandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere çevrimiçi olarak ekolojik okuryazarlık eğitimi verilmeye başlandı.
Kuruculuğunu Ankara Keçiören Mustafa Asım Köksal AİHL öğretmeni Ahsen Doğanay’ın yapmış olduğu Geleceğin Renkleri Çocukların Elinde Projesi kapsamında öğrencilere ekolojik okuryazarlık eğitimi verilmeye başlandı. Uzaktan eğitim kapsamında çevrimiçi ortamlarda doğanın matematiği, fidan dikimi, çevre kirliliği ve gıda okuryazarlığı gibi etkinlikler ile öğrencilerin doğayı sahiplenme ve koruma davranışlarında somut gelişimleri izleniyor.

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