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Öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine, tüm sınıflarda videolu sistem ile güvenli internet eğitimi verildi.Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Tüm sınıflar video gösterileri ile verilen eğitimlerde öğrencilerimize güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerine, tüm sınıflarda videolu sistem ile güvenli internet eğitimi verildi.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’Tüm sınıflar video gösterileri ile verilen eğitimlerde öğrencilerimize güvenli internet kullanımı, internette bilgi güvenilirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenilirliği, internet üzerinden güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerimiz tüm ders boyunca yayınlanan videoları büyük bir ilgi ile izlediler. Videolu eğitim sonrası sormak istediklerini sınıf öğretmenlerine sordular ve eksik kalan bilgilerini tamamladılar. İnternet çağında olduğumuz ve çocuklarımız için çok faydalı olduğuna inandığımız bir eğitimi başarıyla gerçekleştiren Mustafa Kemal Ortaokulu idaresine teşekkür ediyorum’’ dedi.

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