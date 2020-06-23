Öğrencilere lise çağında "üniversiteli" birikimi

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite yerleşkesinde inşa edecekleri ve lise öğrencilerine üniversitedeymiş hisse yaşatacak İYTE Dr. Güngör Özbek Fen Lisesinin gelecek yıl faaliyete geçmesini planladıklarını bildirdi.

Rektör Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İYTE'nin bir devlet üniversitesi olarak 1992 yılında kurulduğunu ve eğitim dilinin yüzde yüz İngilizce olduğunu ifade etti.

Üç fakültede 18 lisans, 45 yüksek lisans ve doktora programları bulunduğunun altını çizen Baran, 5 bin 300 öğrenciyle üniversitelerini farklı kılan en önemli özelliğin kampüsteki Teknopark İzmir olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Yusuf Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık 2019'daki Türkiye'nin Otomobili Tanıtım Toplantısı'nda dile getirdiği yeni teknoloji geliştirme bölgesinin burada kurulacağını ve bununla ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

Topluma ve ülkeye karşı sorumluluğun bir gereği olarak sadece üniversite, master ve doktora eğitimi değil, bundan önceki döneme de katkı sunmak için bazı projeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Baran, fen lisesinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.