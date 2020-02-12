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Öğrencilere ödülleri verildi

YOZGAT HABERLERİ  | 12.02.2020 13:19 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, yarıyıl tatilinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması hedeflenen “Camiye Gidiyorum, Namazla Buluşuyorum” programlarının sonunda ilk ve ortaöğretim kategorinde ilk beşe giren öğrencilere Yozgat İl Müftülüğü tarafından ödül programı düzenlendi.İl Müftülüğü tarafında Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Yozgat İl Müftü yardımcıları Süleyman Eroğlu, İsmail Karadavut, şube müdürleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.İlkokul kategorisinden Kayyımzade Camii’nden Berat Pınarbaşı birinci, Musaağa Camii’nden Ahmet Salih Polat ikinci, Kayyımzade Camii’nden Enes Pala üçüncü, Musaağa Camii’nden Abdulkadir Avcı dördüncü ve İmamoğlu Camii’nden Muhammet Mert Er beşinci oldu.Ortaokul kategorisinden Çengeltepe Camii’nden Ferit Ahmet Muhammedi birinci, Kayyımzade Camii’nden Halil Mert Erbulut ikinci, Çengeltepe Camii’nden Jawad AQA üçüncü, Kevenli Yeşil Camii’nden Mücahit Avcı dördüncü ve Musaağa Camii’nden Melih Ahmet Başer beşinci oldu.Birinciye 300 TL, ikinciye 250 TL, üçüncüye 200 TL dördüncü ve beşinciye 100’er TL ve çeşitli hediyeler verildi.Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, başta anne babalar olmak üzere, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan, yarıyıl tatilinde ilk ve orta öğrenimdeki öğrencilere camiye gitme ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması hedeflenen “Camiye Gidiyorum, Namazla Buluşuyorum” programlarının sonunda ilk ve ortaöğretim kategorinde ilk beşe giren öğrencilere Yozgat İl Müftülüğü tarafından ödül programı düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafında Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Yozgat İl Müftü yardımcıları Süleyman Eroğlu, İsmail Karadavut, şube müdürleri, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.
İlkokul kategorisinden Kayyımzade Camii’nden Berat Pınarbaşı birinci, Musaağa Camii’nden Ahmet Salih Polat ikinci, Kayyımzade Camii’nden Enes Pala üçüncü, Musaağa Camii’nden Abdulkadir Avcı dördüncü ve İmamoğlu Camii’nden Muhammet Mert Er beşinci oldu.
Ortaokul kategorisinden Çengeltepe Camii’nden Ferit Ahmet Muhammedi birinci, Kayyımzade Camii’nden Halil Mert Erbulut ikinci, Çengeltepe Camii’nden Jawad AQA üçüncü, Kevenli Yeşil Camii’nden Mücahit Avcı dördüncü ve Musaağa Camii’nden Melih Ahmet Başer beşinci oldu.
Birinciye 300 TL, ikinciye 250 TL, üçüncüye 200 TL dördüncü ve beşinciye 100’er TL ve çeşitli hediyeler verildi.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, başta anne babalar olmak üzere, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Şekerpınar Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
İmamoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
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