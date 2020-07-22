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Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı

EDİRNE HABERLERİ  | 22.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

2023 Eğitim Vizyonu Edirne projeleri çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, İl Müdürlüğü’nce hazırlanan ve il merkez ve ilçelerde yürütülen “onlar bizim dostlarımız” projesinde; öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması, hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırılması ve öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarının artırılması amaçlandı.Müdürlüğün koordinatörlüğünde, İl merkez ve ilçelerde yürütülen “onlar bizim dostlarımız” projesinde; öğrencilerde merhamet ve sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sağlanacak, öğrenciler hayvan hakları konusunda farkındalık kazanarak, öğrenciler iş birliği içerisinde çalışarak üretmenin mutluluğunu yaşadı.Okul ziyaretlerinde ve öğretmenler ile yapılan görüşmelerde yürütülen projenin öğrencilere hayvan sevgisinin aşıladığı ve öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarını arttırarak projenin amacına ulaştığı görüldü.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde “Onlar Bizim Dostlarımız” projemiz kapsamında 223 etkinlik yapıldı.

Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı

2023 Eğitim Vizyonu Edirne projeleri çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda, İl Müdürlüğü’nce hazırlanan ve il merkez ve ilçelerde yürütülen “onlar bizim dostlarımız” projesinde; öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması, hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırılması ve öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarının artırılması amaçlandı.
Müdürlüğün koordinatörlüğünde, İl merkez ve ilçelerde yürütülen “onlar bizim dostlarımız” projesinde; öğrencilerde merhamet ve sorumluluk duygusunun oluşmasına katkı sağlanacak, öğrenciler hayvan hakları konusunda farkındalık kazanarak, öğrenciler iş birliği içerisinde çalışarak üretmenin mutluluğunu yaşadı.
Okul ziyaretlerinde ve öğretmenler ile yapılan görüşmelerde yürütülen projenin öğrencilere hayvan sevgisinin aşıladığı ve öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarını arttırarak projenin amacına ulaştığı görüldü.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde “Onlar Bizim Dostlarımız” projemiz kapsamında 223 etkinlik yapıldı. Projede yıl içerisinde 693 öğretmen görev aldı. 10 bin 754 öğrenci ile bin 396 veli projeden faydalandı.

Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı

Öğrencilere ‘onlar bizim dostlarımız’ projesi ile hayvan sevgisi aşılandı

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