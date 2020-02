Öğrencilere sosyal medya kullanımı uyarısı

Malatya’da güvenlik güçleri tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, ‘Sosyal Medya ve İnternet Bağımlılığı’ konusunda önemli uyarılarda bulunuldu. Uzmanlar, özellikle sosyal medya bağımlığının her geçen gün arttığını belirterek, yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması istenildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlı Hekimhan Meslek Yüksekokulu konferans solonun da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri öğrencilere sosyal medya ve internet bağımlığı konusunda bilgiler verdi.

Seminerde ilk olarak konuşan Komiser Yardımcısı Yakup Atalay, sosyal medyanın artık gençler için çok önemli bir konu haline geldiğini belirterek özellikle akıllı telefon kullanımının da artması ile sosyal ağlara artık her an ulaşılabildiğini söyledi.

Kişilerin düşünce ve yaşadıklarını anlık olarak sosyal medya hesaplarından paylaşabildiğini dile getiren Atalay, “Sosyal medya ağlarının etkin olarak kullanılması, zaman içerisinde hayatımızda çok şeyi olumlu ve olumsuz olarak değiştirebiliyor. Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek paylaşımlardan kaçınmanız gerekiyor. Gelecekteki iş ve aile hayatınızı olumsuz etkileyebilecek hiçbir davranış, söz ve fotoğrafı paylaşmayın. Bunun yanı sıra özellikle küçük yaştaki kardeşleriniz veya yakınlarınızın fotoğrafları ile özel yaşantılarınızı kesinlikle sosyal medya ağlarında paylaşmayın, kişisel itibarınızı zedeleyecek yorumlar yapmaktan kaçının” dedi.

Seminerde daha sonra söz alan Komiser Yardımcısı İsmail Atalay ise sosyal medya ve internet bağımlılığıyla başa çıkma yöntemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Sosyal ağlardaki zararlı içeriklerle mücadele yöntemleri ve internet bağımlılığının zararları ile ilgili mücadele yöntemlerini anlatan Atalay, çeşitli verilerde paylaşarak konu hakkında detaylı bilgiler sundu.

Öğrenciler ve akademik personelin katılım sağladığı seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.