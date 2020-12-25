YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.12.2020 14:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi verildi.Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmesi planlandı.

Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

Adıyaman’da jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi verildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik trafik eğitimi verilmesi planlandı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile gerekli koordine sağlanarak 24 Aralık 2020 günü Eba ve zoom uygulamaları üzerinden 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik güvenliğini eğitimi verildi.
Eğitimlerin haftanın iki günü verilmeye devam edeceği öğrenildi.

Öğrencilere uzaktan trafik güvenliği eğitimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:32
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:43

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Akyüz Eczanesi
Merkez
Hekim Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Akel Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.