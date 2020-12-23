Öğrencileri için hazırladığı projelerle "Küresel Öğretmen" seçilen Göktaş'a elçilik görevi

Öğrencileri için hayata geçirdiği projelerle 2019 yılında "Küresel Öğretmen" ödülüne layık görülen 8 Türk öğretmenden biri olan Sakarya'daki okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, bu yıl ödül alan kişiler arasında yapılan seçimde elçi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkezi Hindistan'da olan uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından 2019 yılında ödüle layık görülen Zübeyde Hanım Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Elem Göktaş, bu yıl 14-19 Aralık tarihlerinde organize edilen Öğretmen İlham Haftası'na katıldı.

Göktaş, dünyanın dört bir yanındaki öğretmenlerin fark oluşturan proje ve başarı hikayeleriyle ilgili sunumlarının paylaşıldığı etkinlikte, "Küresel Öğretmen Ödülü Elçisi" seçilen 3 Türk öğretmenden biri oldu.

Elçi seçilmesiyle deneyimlerini yurt içi ve dışında meslektaşlarıyla paylaşacak Göktaş, çalışmalarında fark oluşturan öğretmenleri yönlendirerek yapabilecekleriyle ilgili onlara rehber olacak.

Öğretmenlerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, elçi seçilen Elem Göktaş'ı tebrik etti.