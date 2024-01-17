Öğrencilerin güvenliği için okullarda tadilat yapılıyor

Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim-öğretim görebilmesi için kurumlarına destek veren Körfez Belediyesi, okullardan gelen talepler doğrultusunda belirli program çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son bir hafta da ilçe genelindeki farklı okullarda çalışma yürüttü. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında ilçe genelindeki okulların kapı tadilatı, çatı onarımı, direk dikimi, boya, su gideri tamiratı, raylı kapı sistemi, çocukların güvenliği için korkuluk montajı gibi bir çok eksiği tamir ve tadilat ile giderildi. Ekipler son olarak Kaşifler Kreşi’nde korkuluk montajı, Anadolu İlkokulu’nda bayrak direği, Hereke İmam Hatip Ortaokulu’nun kapı ve rögar ızgara tamiratını gerçekleştirdi. Ayrıca bazı okullarda hafta sonları boya ve genel bakım işlemleri de tamamlandı.

