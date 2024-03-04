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Öğrencilerin hobileri derece getirdi

İHA İHA
04.03.2024 11:25
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Adana’nın Kozan ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri, hobi için başladıkları satrançla Adana’da 32 okulun katıldığı turnuvada il ikincisi oldu.

Öğrencilerin hobileri derece getirdi

Kozan Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu satranç takımı ilçenin gururu oldu. Okul ve tatil günlerinde boş zamanlarını satranç oynayarak değerlendiren öğrenciler ilçede ilki başardı. Kozan Fen Lisesi 2023-2024 öğretim yılı Adana Okullar Arası Satranç Turnuvasında Gençler Kategorisinde 32 okul arasından ikinci olan öğrenciler, Kozan’ın gururu oldu.

Turnuvaya ilçe olarak sadece Kozan’ın katıldığını ve ikincilik ile ilçeye döneminin büyük bir gurur olduğunu aktaran okul müdürü Hayrettin Cingöz, "Okulumuz öğrencilerinin başarılı olması bizler için gurur kaynağı. Öğrencilerimizin hobisi olan satranç başarı getirdi ve bizleri gururlandırdı" dedi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin de ilçede öğrenciler için satranç takımları kurulduğunu aktararak, "İlçemizde öğrencilerimiz satranç, güreş, okçuluk ve birçok spor dalında son yıllarda güzel başarılara imza attılar. Bizler de bakanlık olarak gençlerin destekçisi olarak sporda daha da iyi yerlere gelmesi için takımlar kurarak eğitim kampları ile gençlerimizi gururla geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Eymen Salih Ünal ise boş zamanlarında hobi olması için satranç oynadığını kaydederek, "Bu başarıyı elde edeceğimizi başta düşünmemiştim. Şu an çok mutuyum. Güzel bir hobi" dedi.
Öğrencilerden Şamil Şengül de küçük yaşta bilgisayarda satranca başladığını söyleyerek, ailesinin desteği ile girdiği turnuvalardan başarı ile dönmesi üzerine boş zamanlarını satranç ile değerlendirdiğini kaydetti.

Öğrencilerden Sarp Ayşen ise başarıları ile büyük gurur duyduklarını ifade ederek, boş zamanlarında oynadıkları satranç ile başarının geldiğini anlattı.

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