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Öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülere inceleme

23.03.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülere inceleme

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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