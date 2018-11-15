Öğrenmekte fayda var: Yemeden önce kesinlikle yıkamanız ve asla yıkamamanız gereken yiyecekler

Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek

1. Yumurta



Çoğu kişi yumurtayı pişirmeden önce yıkamanın daha sağlıklı olduğu düşünür ama bilmedikleri bir şey var: Bakteriler tarafından kontaminasyona ( yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme) uğramamaları için yumurtalara çözel bir madde konulur. Yıkadığınızda ise bu koruma ortadan kalkar.

2. Tavuk

Tavuk, en kolay besin zehirlenmesine neden olan bir gıda. Tüketirden oldukça dikkatli olmakta fayda var. Tavukta yer alan bakteriler sağlığımızı tehdit edebilir nitelikte. Tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine neden olan salmonella bakterisi, tavuğun yıkanmasıyla elinize yayılır. Bu süreçte tavuğu kesinlikle yıkamayın ve ürünü en kısa sürede pişirin. Tavuğu uzun bir süre beletmek de oldukça tehlikeli...

3. Kırmızı et

Tavuk gibi kırmızı ette de aynı durum söz konusu...

4. Makarna

Makarnayı yıkadığınız taktirde içinde nişastayı akıtmış oluyorsunuz ve bu da makarna sosunun az emilmesine neden oluyor. Yıkamak isterseniz de pişirdikten sonra bunu gerçekleştirin.

5. Mantar

Suyu çok fazla emdiği için makarnayı yıkamak da sakıncalı. Yıkadığınız zaman elastikiyetini kaybederler.