YEMEK

Öğrenmekte fayda var: Yemeden önce kesinlikle yıkamanız ve asla yıkamamanız gereken yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Kimi gıdayı yemeden önce sirkeli suda bekletiyoruz kimisini de hiçbir şekilde yıkamadan tüketebiliyoruz. Yapılan bu davranışların gerçekten doğru olduğuna emin miyiz? Sağlığını her şeyden çok önemseyenler için bu bilgiler gerçekten de çok değerli...

Öğrenmekte fayda var: Yemeden önce kesinlikle yıkamanız ve asla yıkamamanız gereken yiyecekler

Asla yıkanmaması gereken 5 yiyecek

1. Yumurta

yumurta
Çoğu kişi yumurtayı pişirmeden önce yıkamanın daha sağlıklı olduğu düşünür ama bilmedikleri bir şey var: Bakteriler tarafından kontaminasyona ( yabancı madde etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme) uğramamaları için yumurtalara çözel bir madde konulur. Yıkadığınızda ise bu koruma ortadan kalkar.

2. Tavuk

tavuk

Tavuk, en kolay besin zehirlenmesine neden olan bir gıda. Tüketirden oldukça dikkatli olmakta fayda var. Tavukta yer alan bakteriler sağlığımızı tehdit edebilir nitelikte. Tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine neden olan salmonella bakterisi, tavuğun yıkanmasıyla elinize yayılır. Bu süreçte tavuğu kesinlikle yıkamayın ve ürünü en kısa sürede pişirin. Tavuğu uzun bir süre beletmek de oldukça tehlikeli...

3. Kırmızı et

et

Tavuk gibi kırmızı ette de aynı durum söz konusu...

4. Makarna

makarna

Makarnayı yıkadığınız taktirde içinde nişastayı akıtmış oluyorsunuz ve bu da makarna sosunun az emilmesine neden oluyor. Yıkamak isterseniz de pişirdikten sonra bunu gerçekleştirin.

5. Mantar

mantar

Suyu çok fazla emdiği için makarnayı yıkamak da sakıncalı. Yıkadığınız zaman elastikiyetini kaybederler.

Kesinlikle yıkanması gereken 5 yiyecek

1. Kabuklu sebze ve meyveler

kabuk

Meyve ve sebzelerin dış görünüşüne kesinlikle aldanmayın. Parlak ve temiz duran ürünler zaman zaman yanıltıcı olabilir. Çünkü bu ürünler satışa sunulmadan parlak gözünsün diye mumlanır.

2. Teneke konserve kutular

konserve

Ağzı kapalı diye bakteri girmiyor diye masum bir düşünceye sahip olabilirsiniz :) Ama üretim sürenin tamamını bilemediğimiz için kendimizi garanti altına almakta fayda var.

3. Kabuğu yenilmeyen meyveler

meyve

Muz, kavun ve karpuz gibi meyveleri de yemeden önce yıkamak gerekli çünkü bu kabukları ne kadar soysak da bakteriler yenilebilir kısımda kalabilir.

4. Kuruyemişler

kuru

Mutlaka yıkamadan tüketmeyin çünkü kuruyemişlerin nasıl muhafaza edildiklerini bilmiyoruz. Aynı zamanda kuruyemişleri yıkayarak içlerinde bulunan fitik asitten kurtarmış olursunuz.

5. Kuru meyveler

kk

Kuruyemişilerde olduğu gibi aynı şeyi söylemek mümkün. Paketli dahi alsanız yemeden önce yıkamaya özen gösterin...


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