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Öğretmen adaylarına müjde! Bakanlıktan açıklama geldi: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tarihleri belirledi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru sürecinin 21 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 10 bini Milli Eğitim Akademisi’ne alınmak üzere toplam 25 bin öğretmen kadrosu ihdas müjdesi verilmiştir. Detaylar haberimizde...

Öğretmen adaylarına müjde! Bakanlıktan açıklama geldi: MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için tarihleri belirledi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruların, 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

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"25 BİN KADRO İHDAS MÜJDESİ VERİLDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verilmiştir. Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının 3 katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır."

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BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

Bakanlık, "Daha sonra KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır. Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir" denildi.Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detaylarının ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı da belirtilerek, "Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. Maarif camiamıza ve öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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