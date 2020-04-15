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Öğretmen, evinde sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiyor

KARS HABERLERİ  | 15.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Öğretmen, evinde sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Muş'ta öğretmenlik yapan Muhammed Ali Demir, memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki evinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevini sürdüren sağlık çalışanları için siperlik üretiyor.

Tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından Sarıkamış'a gelen Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğretmeni Demir, boş zamanlarında ürettiği 70 yüz koruyucu siperliği, Sarıkamış Devlet Hastanesine teslim etti.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3D Yazılım Kolektif Hareketliliği" adı altında okuldaki öğretmenlerden oluşturdukları grupla çalışmaya başladıklarını söyledi.

Kovid-19'un yaygınlaşmasını önlemeyi ve sağlık çalışanlarına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Demir, "Doktorlar ve hemşireler, en çok risk altında olanlar. Türkiye genelinde dağıtım yapıyoruz. Ben de Kars ve Muş'ta dağıtım yapmaya başladım." dedi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ali Osman Aydın da desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Muhammed Ali öğretmenimize, en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde bizlere sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Personelimizle bunları paylaşacağız. İnşallah bu sıkıntıdan en kısa sürede kurtulacağız. Memleketimizde herkesin bu taşın altına elini koyması ve destek vermesi lazım." diye konuştu.

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