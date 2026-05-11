Öğretmen il içi atama sonuçları erişime açıldı: 2026 MEBBİS tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

2026 öğretmen il içi atama sonuçları, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla açıklandı. Başvuruda bulunan öğretmenler, atandıkları okul ve ilçeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sistemleri üzerinden sorgulayabilir.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğretmen, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde görev yapacakları kurumları öğrenmeye başladı.

MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğretmenler il içi tayin sonuçlarını şu adresler üzerinden görüntüleyebiliyor:

MEBBİS Sonuç Ekranı

MEB Personel Genel Müdürlüğü

Sisteme T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile giriş yapıldıktan sonra 'Başvuru İşlemleri' bölümünden atama sonuçları görüntülenebilir.

YERLEŞEMEYEN ÖĞRETMENLER İÇİN SIRA UYGULAMASI YAPILACAK

İlk yerleştirmede herhangi bir eğitim kurumuna atanamayan öğretmenler için 'sıra işletme' yöntemi uygulanacak. Bu kapsamda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

MEB tarafından açıklanan takvime göre:

Birinci sıra atamaları: 3 Temmuz 2026

İlişik kesme işlemleri: 6 Temmuz 2026

İkinci sıra atamaları: 13 Ağustos 2026

İlişik kesme işlemleri: 14 Ağustos 2026

İL İÇİ SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME NASIL YAPILACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrası ataması yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilk iki tercih ettikleri eğitim kurumları için sıraya alınacak.

Sıralama yapılırken şu kriterler dikkate alınacak:

Hizmet puanı üstünlüğü

Öğretmenlik hizmet süresinin fazlalığı

Öğretmenliğe daha erken başlama tarihi

Eşitliğin devam etmesi halinde ise sıra önceliği bilgisayar kurasıyla belirlenecek.