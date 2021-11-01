Öğretmen kardeşler Muş'ta annelerinin adına kütüphane kurdu

İstanbul'da görev yapan müzik öğretmeni kardeşler Mehtap Yılmaz ve Aynur Karabulut, 2015'te görev yaptıkları Muş'ta, kısa süre önce kaybettikleri annelerinin adına kütüphane oluşturdu.

Yılmaz ve Karabulut, annelerinin ismini yaşatmak için 6 yıl önce görev yaptıkları Muş'taki bir okula kütüphane kurmaya karar verdi.

Bu düşüncelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ileten iki kardeş, kendi imkanlarıyla temin ettikleri kitaplarla Karşıyaka Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Ortaokulunun 4. katında kütüphane kurdu.

"Arzu Zeynep Karabulut" adı verilen kütüphane, düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Törene katılan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kentte ilk kütüphaneyi açtıklarını belirtti.

Annelerinin adını verdikleri kütüphaneyi kuran öğretmenlere teşekkür eden Kıvanç, kentteki kütüphane sayısını artırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Mehtap Yılmaz ise 2015'te Bulanık ilçesine bağlı Karaağıl Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak göreve başladığını, İstanbul'a döndükten sonra da her yıl Muş'taki köy okullarına destek vermeye devam ettiğini ifade etti.

Bu yıl nisan ayında annesini kaybettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Annemizin adını yaşatmak için bir kütüphane açmak istedik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze başvurduk. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Zübeyde Hanım Ortaokulu ismini verdikten sonra çalışmalarımıza başladık. Öğrencilerimize destek olmak istedik. Annem çok yardımsever bir kadındı, çocukları çok severdi. Çok çocuk okuttu. Biz de onun asli görevini devam ettirmek istedik. Çocuklar hep okusun, en güzel yerlerde olsun istiyoruz. Kütüphaneyi öğretmen olan ablam Aynur Karabulut ile üslenerek yaptık. Okulumuzdaki kütüphaneye annemiz Arzu Zeynep Karabulut adını verdik."

8. sınıf öğrencisi Hilanur Yıldız ise okullarının kütüphaneye kavuştuğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

