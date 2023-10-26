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Öğretmen ve öğrencilerin 100’ncü yıl koreografisi nefes kesti

26.10.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Bolu Köroğlu İlk ve Ortaokulunun 650 öğrencisi ve 52 öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılına özel okul bahçesinde Türkiye haritası ve ay-yıldız koreografisi oluşturdu.

Öğretmen ve öğrencilerin 100’ncü yıl koreografisi nefes kesti

Öğrencilerin ve öğretmenlerin oluşturduğu muhteşem görsel havadan görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı, tüm ülkede olduğu gibi Bolu’da da coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 100’ncü yılında Bolu Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri muhteşem bir gösteri hazırlayarak gönülleri fethetti. 650 öğrenci ve 52 öğretmen, okul bahçesinde sıralanarak, bedenleriyle önce Türk bayrağı üzerindeki ay ve yıldızı, ardından da ülke haritasını çizdi. Türk bayrağı ve Atatürk’ün resmini açan öğrencilerin muhteşem görüntüsü havadan dronla görüntülendi. Öğrenciler beklediği esnada ise öğretmenler zeybek oynadı.

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