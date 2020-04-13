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Öğretmenini ekranda görünce gözyaşına hakim olamadı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 13.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

Silopi'de öğrenci Gülfem Ercan, sosyal medya üzerinden öğretmeni ile görüntülü görüşmesi sırasında duygulu anlar yaşadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilkokul öğrencisi Gülfem Ercan (9), çok özlediği öğretmeniyle görüntülü görüşmesi sırasında gözyaşına boğuldu.

Koç İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Azize Yıldızgörer, öğrencileri ile sosyal medya üzerinden görüntülü iletişime geçerek, ders durumlarını kontrol edip, onları ders çalışmaya yönlendiriyor.

Yıldızgörer, bu kapsamda öğrencisi Gülfem Ercan ile görüntülü görüşme yaptı. Okullarda koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilmesi dolayısıyla uzun süredir öğretmenin göremeyen Ercan, görüşme sırasında duygulanıp, gözyaşını tutamadı.

"Sizi böyle gördükçe üzülüyorum." diyen Gülfem'i öğretmeni teselli etmeye çalıştı.

Ercan, "Öğretmenimi, okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Öğretmenim ile telefonda görüşüyorum. Onu görünce ağlıyorum çünkü onu çok özlüyorum." dedi.

Öğretmen Yıldızgörer ise görüntülü görüşme yaparak öğrencilerinin dersleri hakkında bilgi aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ağlayınca o an kendimi çok kötü hissettim. Durumu toparlamam gerekiyordu. Bunun geçici bir durum olduğunu, uzaktan eğitimin tatil olmadığını dile getirdim. İnşallah sınıfımızda yeniden bir araya geleceğimizi söyledim."

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Öğretmen Silopi

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Merkez
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Beytussebap
Sarıyıldız Eczanesi
Cizre
Demir Eczanesi
Idil
Sezer Eczanesi
Silopi
Fırat Eczanesi
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