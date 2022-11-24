YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Öğretmenler, "Darıca Kart" ile sosyal tesislerden indirimli faydalanabilecekler

Öğretmenler, "Darıca Kart" ile sosyal tesislerden indirimli faydalanabilecekler

24.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darıca Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenlere kupa ve ödülleri takdim edildi.

Öğretmenler, "Darıca Kart" ile sosyal tesislerden indirimli faydalanabilecekler

Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz" dedi.

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürlerini ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenleri ağırladı. 11 Kasım’da başlayan turnuva, 10 gün boyunca 27 okul ve 307 öğretmenin katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken; ayak tenisi, dart, bilardo, badminton ve floor curling gibi branşlarda düzenlenen turnuvada, 60 öğretmen dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

"KURUMLAR ARASI KAYNAŞMAYI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılı öğretmenleri tebrik ederek, "Ödül alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere turnuvaya katılan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlarla Darıca Ailesi kimliğini pekiştirmek ve kurumlar arası kaynaşmayı da artırmayı amaçlıyoruz. Darıca Belediyesi olarak herkesin belediyesi olarak bütün kurumlarla her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ DARICA KART İLE SOSYAL TESİSLERİMİZDEN İNDİRİMLİ FAYDALANABİLECEKLER"

Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan Muzaffer Bıyık, "Ülkemizi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştiren, hepimizin üzerinde büyük emekleri olan, ilçemizin dört bir yanında fedakârca canla başla çalışan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda öğretmenlerimize bir de müjdemiz olacak. Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz" diye konuştu.
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ise Darıca’da kurumlar arasında güzel bir diyalog olduğunu belirterek, hep birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi ve bütün eğitim camiasının gününü tebrik etti.

KATILIMCILAR

Darıca Belediyesi Konferans Salonu’nda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandıKocaeli'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Deprem sonrası binadaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktıDeprem sonrası binadaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdiİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:50
Öğle
12:52
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:07
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.