YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Öğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı

Öğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı

27.02.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gönüllülerle birlikte Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı’nda kurulan çadır kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Öğretmenler depremzede çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı

Etkinliğe katılan öğretmenlerde çocuklara önce hediye verdi, sonra oyunlar oynadı.

Büyükşehir Belediyesince depremlerden etkilenenler için Koşuyolu Parkı’nda kurulan çadır kentteki çocuklara yönelik etkinlik alanı oluşturuldu.

Çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amacıyla oluşturulan alanda gönüllüler çocuklarla bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynattı.

Ayrıca çadır kentte Elazığ’dan gelen bir grup öğretmen yanlarında getirdikleri oyuncakları ve giyim malzemelerini çocuklara dağıttı.
Çadırları tek tek ziyaret ederek çocuklara hediyelerini ulaştıran öğretmenler, çocuklarla oyunlar oynadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştıDiyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı
Mahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyorMahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi 1999 depremi tecrübesiyle Hataylıların yaralarını sarıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:47
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler27 Şubat Pazartesi

Leman Eczanesi
Yenisehir
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Koza Eczanesi
Baglar
Yenihal Eczanesi
Baglar
Aksünger Eczanesi
Kayapinar
Park Orman Eczanesi
Kayapinar
Hülya Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.