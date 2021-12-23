Öğretmenler halk oyunlarını gelecek nesillere aktarmak için öğreniyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de öğretmenlere yönelik açılan halk oyunları kursuyla, Türkiye'nin farklı yörelerine ait değerlerin öğrencilere aktarılması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu" projeleri çerçevesinde oluşturulan Edirne Öğretmen Akademileri kapsamında öğretmenlere yönelik halk oyunları kursu açıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Müdür Yardımcısı ve halk oyunları eğitmeni Gürkan Güzelharcan tarafından verilen kursa öğretmenler ilgi gösteriyor.

Kursa katılan öğretmenler, halk oyunları öğrenerek günün yorgunluğunu atıyor.

Çarşamba günleri Edirne Gençlik Merkezinde bir araya gelen öğretmenler, Edirne, İzmir ve Burdur yörelerinin oyunlarını öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da kursu ziyaret ederek kursiyerleri motive ediyor.

Eğitmen Güzelharcan, AA muhabirine, meslektaşlarına halk oyunları öğretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencilere ulaşmada en yakın araç olduğunu belirten Güzelharcan, "Öğretmenlerimiz, oyunları çocuklarımıza öğreterek kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacaklar. Bu yüzden çok mutluyum. İl Milli Eğitim Müdürümüz Önder Arpacı'ya da böyle bir projeyi başlattıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Güzelharcan, kursa 57 kişinin başvurduğunu, yeni katılımlarla bu sayının 65-66'ya ulaştığını ifade etti.

Çalışmalarının eğitim öğretim yılı sonuna kadar süreceğini anlatan Güzelharcan, "Bunun sonunda halk oyunları grubu oluşturmayı planlıyoruz. Burada Edirne, İzmir ve Burdur yörelerinin çalışmasını yapacağız. Çalıştığımız oyunlar üstünden de bir koreografi yaparak öğretmenlerimizin emeğini halka sunmak istiyoruz." diye konuştu.

- "Zamanımızı çok güzel değerlendiriyoruz"

Meriç İlkokulu Müdürü Azize Turan da kursun çok verimli geçtiğini belirtti.

Katılma amacının, öğrencilerine bu kültürü tanıtmak olduğunu vurgulayan Turan, "Kurstaki ikinci haftamız. Edirne ve Ege yörelerinin halk oyunlarını öğreniyoruz. Çok zevkle geliyoruz. Zamanımızı çok güzel değerlendiriyoruz. Hocamıza ve bize bu imkanı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve şube müdürlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lalapaşa Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Erkan Demiralay da halk oyunlarının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlattı.

Geçmiş yıllarda halk oyunları öğrenmek istediğini ancak fırsat bulamadığını dile getiren Demiralay, "Bu benim için büyük bir fırsat oldu. Bu konuda bütün yöneticilerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlk çalışmam olmasına rağmen büyük keyif aldım. Hocamız bize güzel figürler göstererek öncülük ediyor. Çok memnunum, Edirne yöresi zaten aşina olduğum bir yöreydi. Ege yöresini de öğrenmek istiyordum." şeklinde konuştu.

- "Haftanın yorgunluğunu atıyoruz"

Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni Şahin Dutlu da kursun açılmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Adıyamanlı olduğunu ve halk oyunlarını sevdiğini kaydeden Dutlu "Hocamız muazzam anlatıyor, çok keyifli. Haftanın yorgunluğunu atıyoruz. Bu folkloru yaşamak, yaşatmak, öğrencilere göstermek çok mutluluk verici. Bu kursta olduğum için hakikaten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

