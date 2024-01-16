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Öğretmenler, İsrail'in zalim yüzünü resmetti

16.01.2024 11:05 | Son Güncelleme:
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İstanbulda'da farklı okullarda görev yapan 76 öğretmenin Filistin'de yaşananları yansıttığı 100 resim, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde sergileniyor.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara karşı duyarsız kalamayan İstanbul'daki 76 öğretmen, farklı teknikler kullanarak Filistin'de yaşananları resmetti. Öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı 100 resim, "Filistin" sergisi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ziyarete açıldı.

Ziyaretçilerin beğenesini toplayan sergide ayrıca, "Yüreğimde Filistin" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilerin şiirleri de yer aldı. Sergi, 26 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak.

Sergiye eserleriyle katılan öğretmenler, çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Pendik Kılıçarslan Ortaokulu'nda Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Başak Kökalan, savaşa karşı sesini duyurmak için sergiye 3 resimle katıldığını belirterek, "Önce anne, sonra öğretmen ve ressamım. Bu resimleri sadece anne olarak yaptım. Dünyamızda olan savaşlar hepimizin yüreğini dağladı." ifadelerini kullandı.

Kökalan, resimlerinden ikisinde sulu boya tekniği ve akrilikle çalıştığını, birini ise "poligonel art" yöntemiyle yaptığını anlattı.

FİLİSTİN İÇİN HİNDİSTAN'DA DA SERGİ AÇACAKLAR

Beylikdüzü Halk Eğitim Merkezi'nde geleneksel keçe yapımı dersleri veren Nihal Hoşgel, sergiye katıldığı eserinde, tüm İslam aleminin birliğiyle Filistin'in özgürlüğe kavuşması dileğini işlediğini söyledi.

Hindistan'da 50 ülkeden 100 sanatçının katılacağı bir çalıştaya Türkiye'den Başak Kökalan ile kendisinin de davet edildiğini bildiren Hoşgel, buradaki eserlerini Hindistan'a da götürüp, Filistin'de barış ve özgürlük için sergi açacaklarını kaydetti.

Hoşgel, "Filistin yıllardır zulüm altında. Orada son dönemde yaşanan katliam gerçekten içler acısı. Biz çok duygusal anlar yaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu

"O ÇOCUKTAN AKAN KAN HEPİMİZİN KANI"

Kadıköy Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Güntay Birkış, 2000 yılında babasının sırtını siper aldığı sırada öldürülen ve Filistin'in simgesi haline gelen Muhammet Durra'nın fotoğrafını, Abdurrahim Karakoç'un şiirinden esinlenerek resmettiğini söyledi.

Birkış, "Muhammet Durra'nın ölümü tüm dünyayı etkilemişti. Ben de burada çocuğumuzun ölümünü, o çocuktan akan kanın hepimizin kanı olduğunu düşünerek üzerine Türk bayrağını yansıttım. Kandan çıkan Filistin çiçeğini de bizlerin yardımıyla o Filistin'in tekrar aydınlık günlere kavuşacağını düşünerek bu resmi yaptım." diye konuştu.

YÜREKLERDEN DÖKÜLEN RESİMLER

Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yunus Çetinkaya ise İsrail'in Filistin'e karşı yıllardır süregelen zulmünü mürekkep çalışması eseriyle karikatürize etmeye çalıştığını anlattı.

Bahçelievler Kazımkarabekir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüsniye Yıldırım, kimseye derdini anlatamadığı için insanlığa sırtını dönmüş bir çocuğu eserinde resmettiğini ifade etti.

Kadıköy Nurettin Teksan Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Aynur Oğulcuk barış dolu bir dünya isteğiyle yaptığı eserinde "Çocuklar ölmesin, çocuklar çocuk olarak büyüsün." mesajını vermek istediğini söyledi.

Özel Beykoz Tomurcuk Anaokulu Öğretmeni Arife Macit ise, "Eserimde 'Bir sabah gelecek kardan aydınlık' düsturuyla Mescid-i Aksa'yı resmettim. 'İnşallah, Özgür Filistin'de buluşuruz' temennimle yaptım. Milli Eğitim Müdürlüğümüze de böyle bir olanağı biz öğretmenlere sağladıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Filistin istanbul il milli eğitim müdürlüğü

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